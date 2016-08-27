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    Промес подписал новый контракт со «Спартаком»

    «Спартак» объявил о подписании нового контракта с полузащитником Квинси Промесом. Соглашение между сторонами рассчитано на пять лет.

    «Конечно же, очень рад сегодняшнему событию в моей жизни. Не раз повторял, что счастлив в «Спартаке» и мечтаю завоевать с красно-белыми один из престижных титулов. И если прежде учил русский с помощью моих друзей-партнеров, то с недавнего времени расширяю свой словарный запас с преподавателем», – прокомментировал подписание голландец.

    Отметим, в прошлом сезоне Промес провел 32 матча в составе «Спартака», в которых забил 18 мячей и отдал пять результативных передач.

    Источник: ФК «Спартак»

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    27.08.2016 12:45
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +752

      Maxim Nik 28 августа 2016, 00:36

      Отличная новость!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: -12

      Алания ни кому продавал 27 августа 2016, 17:00

      промес не подходит Спартак М, а он подходит Краснодар

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +264

      dimid 27 августа 2016, 16:56

      Всё правильно со стороны руководства Спартака. Квинси вперед!!! Побольше голов и передач!!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 27 августа 2016, 15:29

      Отлично. Мы этого довольно долго ждали. Ещё больше забитых мячей пожелаю и уже наконец какой-нибудь титул взять. Куинси этого достоин как никто другой.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 27 августа 2016, 15:16

      Для нас хорошая новость.А вот зенька Гарая продает.Тоже в принципе неплохая для нас новость.

      3
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      Рейтинг: +370

      MaxSpartakM 27 августа 2016, 15:00

      Хорошая новость, да и он сам понимает, что этот сезон будет золотым, состав подобран качественно и ровно! Есть конкуренция на всех позициях, это радует

      4
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    • ...
      Рейтинг: +2364

      bzfar 27 августа 2016, 14:54

      Красава! Промесу не потерять желание так же играть! Один из запоминающихся игроков!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 27 августа 2016, 14:25

      Уедет за огромные деньги в будущем в один из топовых клубов! Если продолжит в том же духе! Удачи ему!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 27 августа 2016, 14:09

      ДОСТОЙНЫЙ ИНОСТРАНЕЦ....НЕ БЕГУНОК ЗА ЛИШНИМ ЦЕНТОМ...УДАЧИ НА ПОЛЕ И В ЖИЗНИ

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +7993

      nik55 27 августа 2016, 13:14

      класс

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