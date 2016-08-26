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    Промес: «Да не знаю я, кто такой этот Бердыев»

    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес признался, что не владеет информацией о Курбане Бердыеве, который мог стать главным тренером москвичей.

    – Пока Каррера не принял команду, каждый день появлялись новости: «Бердыев вот-вот возглавит «Спартак». Вас это нервировало?

    – Да не знаю я, кто такой этот Бердыев... Тренер «Ростова» – вот и вся информация.

    – Не читали о нем статьи в интернете из любопытства?

    – Нет. Он, конечно, заслуживает самых добрых слов за то, что сделал с «Ростовом». Но к «Спартаку» он отношения не имел и не имеет. У нас теперь есть Каррера, и я готов говорить о нем, но не о посторонних, – сказал Промес.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.08.2016 22:11
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    Комментарии10
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    • ...
      Рейтинг: +208

      Kurp 27 августа 2016, 16:17

      А ты кто такой?

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 27 августа 2016, 09:47

      а кто такой бердыев?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +332

      семечкин 27 августа 2016, 09:06

      ну, это Замес немножечко покрасовался))))
      поджилки-то тряслись, от возможности на лавку сесть при Бердыеве))

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 27 августа 2016, 07:20

      Хорошо сказал.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7993

      nik55 27 августа 2016, 06:39

      а почему он должен его знать Бердыев что топ-тренер в мире?

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +370

      MaxSpartakM 27 августа 2016, 06:35

      Нет ни какого Бердыева, забыли, есть Каррера и пока не плохо осуществляет свою деятельность на тренерском мостике, так что давайте прекратим завидовать( болелы сиска и синида) и кстати Амкар сегодня увезет ничью из бомжатника ! Бугагага

      6
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      Рейтинг: +319

      семенчик 27 августа 2016, 01:27

      Красавчик Промести!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +239

      Михас007 27 августа 2016, 00:10

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А ты козел

      -13
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      Рейтинг: +17365

      Garrincha58 26 августа 2016, 23:57

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      черномазый засланец

      -15
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    • ...
      Рейтинг: +136

      UmbroDon 26 августа 2016, 23:32

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А кто такой Промес?

      -10
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