Переход Матюиди в «Ювентус» может быть оформлен в понедельник

Полузащитник «ПСЖ» Блейз Матюиди может стать игроком «Ювентуса» в ближайшее время.

Сообщается, что в понедельник Матюиди отправится в Турин для прохождения медицинского обследования, после чего трансфер будет окончательно оформлен.

Ранее появлялась информация о том, что «Ювентус» заплатит за игрока парижан 22 миллиона евро, личный контракт Матюиди будет рассчитан на четыре года.