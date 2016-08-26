Переход Матюиди в «Ювентус» может быть оформлен в понедельник

Все таки молодцы Ювентус. Продали Погда за большие бабки, и тут же точечно усилились добротным опорником за куда меньшие деньги. А Евро то Матюиди отыграл не хуже Погба.
Полузащитник «ПСЖ» Блейз Матюиди может стать игроком «Ювентуса» в ближайшее время.
Сообщается, что в понедельник Матюиди отправится в Турин для прохождения медицинского обследования, после чего трансфер будет окончательно оформлен.
Ранее появлялась информация о том, что «Ювентус» заплатит за игрока парижан 22 миллиона евро, личный контракт Матюиди будет рассчитан на четыре года.