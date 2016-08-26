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    Переход Матюиди в «Ювентус» может быть оформлен в понедельник

    Полузащитник «ПСЖ» Блейз Матюиди может стать игроком «Ювентуса» в ближайшее время.

    Сообщается, что в понедельник Матюиди отправится в Турин для прохождения медицинского обследования, после чего трансфер будет окончательно оформлен.

    Ранее появлялась информация о том, что «Ювентус» заплатит за игрока парижан 22 миллиона евро, личный контракт Матюиди будет рассчитан на четыре года.

    Источник: Calciomercato

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    26.08.2016 21:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +81

      Valeron 2705 26 августа 2016, 22:11

      Все таки молодцы Ювентус. Продали Погда за большие бабки, и тут же точечно усилились добротным опорником за куда меньшие деньги. А Евро то Матюиди отыграл не хуже Погба.

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