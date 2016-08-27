АПЛ. Гол Рэшфорда на последней минуте принес «Манчестер Юнайтед» победу над «Халл Сити»

Ну результат есть,игры нет,ждем пока прииграются друг к другу "великие господа":)))всё-таки нужно время...Следующие 2 матча с Мансити и Фейенордом в гостях будут показателем их настоящей готовности!
В матче 3-го тура АПЛ «Халл Сити» на своем поле не сумел удержать ничью против «Манчестер Юнайтед», пропустив гол на последних минутах встречи – 0:1. Победу «красным дьяволам» принес забитый мяч Маркуса Рэшфорда.
Чемпионат Англии. АПЛ. 3-й тур
Халл Сити – Манчестер Юнайтед – 0:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция
Гол: 0:1 – Рэшфорд, 90.