Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    АПЛ. Гол Рэшфорда на последней минуте принес «Манчестер Юнайтед» победу над «Халл Сити»

    В матче 3-го тура АПЛ «Халл Сити» на своем поле не сумел удержать ничью против «Манчестер Юнайтед», пропустив гол на последних минутах встречи – 0:1. Победу «красным дьяволам» принес забитый мяч Маркуса Рэшфорда.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 3-й тур

    Халл Сити – Манчестер Юнайтед – 0:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 0:1 – Рэшфорд, 90.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.08.2016 21:20
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +73

      D_Fedor 29 августа 2016, 09:23

      Ну результат есть,игры нет,ждем пока прииграются друг к другу "великие господа":)))всё-таки нужно время...Следующие 2 матча с Мансити и Фейенордом в гостях будут показателем их настоящей готовности!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +50

      roskaz 28 августа 2016, 15:04

      Еле-еле, стыдоба！Кто в лес кто по дрова, абсолютно никакой сыгранности. Жаль Халл, в компенсированое пропустили, рано расслабились.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 28 августа 2016, 00:36

      Надо чаще выпускать пацана, талант большущий. Но, и впервые за последние 2-3 года могу похвалить Руни, т.к. сыграл он конечно отменно, не свойственно для себя и он этот гол по сути для Маркуса и сделал.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 27 августа 2016, 22:24

      Тянет пацан

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 27 августа 2016, 22:07

      Ели как!!!! Весь нервы ,,,, чуть ставку на 10 штук! Рэшфорд конкретно спас!!!!!!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2169

      LOKOfanatik19 27 августа 2016, 22:00

      Мне показалось или все Играли на Ибру, чтоб он забил???!!

      Как комментатор не нахваливал Мхитаряна, пока что то сыроват, и сегодня это было видно, а вот Маркус как всегда на высоте!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23

      АНЖИ ЦАХУР 27 августа 2016, 21:56

      C победой МЮ. Браво

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4251

      mutabor0992 27 августа 2016, 21:41

      Соскочили.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11