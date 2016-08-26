Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Промес: «Нет клуба, в который я хотел бы уйти из «Спартака». Мы продолжаем переговоры»

    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес рассказал о переговорах о продлении контракта.

    «Официальной информации пока нет, но она скоро появится – это все, что я могу сейчас сказать. Нет официального подписания, я еще не подписал контракт. Нет другого клуба, в который я хотел бы уйти. Все, чего я хочу, – это играть в «Спартаке», и скоро наступит ясность. Мы продолжаем вести переговоры, скоро все все узнают», – сказал Промес.

    Также футболист поделился мнением о работе Массимо Карреры и своей роли в команде.

    «Каррера – очень хороший мотиватор, он учит быть страстными на поле. Если он наблюдает за матчем, то всегда находится на ногах и подсказывает игрокам. Это очень хорошо для нас – быть на пике своей сосредоточенности и отдавать на поле всех себя. Это очень хорошо, что он так ставит себя в команде, это мотивирует нас.

    Да, сейчас я изменил свою позицию на ту, где играл всегда. Для меня это нормально. В прошлом сезоне я сам сделал из себя звезду. Я забивал так много голов, что стал лучшим бомбардиром. Все говорят, что я звезда, но я не был звездой, я просто старался помочь своей команде выиграть.

    Я также счастлив, когда отдаю голевые передачи, я не хочу быть звездой, я хочу побеждать с командой. Я знаю, что люди все равно смотрят на меня как на звезду, потому что я столько забивал. Это, конечно, комплимент, но команда важнее.

    Я думаю, что если мы все будем сохранять командный дух и играть так же, как сыграли с «Краснодаром «, могут произойти замечательные вещи, и мы можем сохранять высшую позицию».

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.08.2016 21:30
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +370

      MaxSpartakM 27 августа 2016, 06:42

      2+1 будет контракт

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3550

      Axe111 27 августа 2016, 02:05

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      М. у.д.к.о. с.ъ.е.б.и.с.ь с Русского спорта, ты свинное е.б.л.о. тупое существо, какие н.а.х.у.й. в реал Оренбурги крылья, анжи и т.д. ты тупое существо

      -6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 27 августа 2016, 00:11

      оставайся в Спартаке

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 26 августа 2016, 22:57

      Скромняга) Молодец, так держать и с каждым голом стараться только увеличивать планку забитых мячей, т.к. чем больше Промес будет забивать, тем больше вариантов, что Спартак займёт высокое место.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 26 августа 2016, 21:38

      Промес для нынешнего Спартака: как палочка - выручалочка, да еще и в связке с проснувшемся Зе Луишем. Потеряют Промеса - прогресса в сезоне не будет, тем более, что усиления состава не предвидится.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +33383

      oyabun > Андрей Ермошин 26 августа 2016, 21:45

      Идиоту понятно, что по любому варианту надо продлевать контракт с ним. Не понимаю, какие здесь еще могут быть размышления у руководства клуба?

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Андрей Ермошин 26 августа 2016, 21:46

      Усиление еще одно будет, вопрос решенный,но только в центре обороны.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11