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    УПЛ. «Шахтер» вышел в лидеры и другие результаты

    В матче 6-го тура УПЛ киевское «Динамо» у себя дома неожиданно уступило «Ворскле» со счетом 0:2. «Шахтер» на выезде обыграл «Сталь» со счетом 1:0. Победный гол забил Факундо Феррейра. Этот результат позволил горнякам выйти в единоличные лидеры турнирной таблицы.

    Чемпионат Украины. УПЛ. 6-й тур

    Волынь – Черноморец – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Кабаев, 90.

    Удаление: Романюк, 48 – нет.

    Динамо – Ворскла – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Кравченко, 15; 0:2 – Коломоец, 69.

    Днепр – Заря – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Ротань, 2; 2:0 – Баланюк, 90.

    Сталь – Шахтер – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Ферейра, 78.

    Александрия – Звезда – 4:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Черны, 15; 2:0 – Гитченко, 63; 3:0 – Грицук, 70; 4:0 – Пономарь, 90.

    Карпаты – Олимпик – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Лысенко, 26; 0:2 – Лысенко, 68.

    Календарь УПЛ

    Турнирная таблица УПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.08.2016 21:25
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    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 28 августа 2016, 00:29

      договорняк был

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -197

      Kuborg_Ua > СОКОЛ САРАТОВ 28 августа 2016, 22:29

      канеш полюбому

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +76

      Алексей1988 27 августа 2016, 21:45

      За этим Г ваще следит кто-нибудь????

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -197

      Kuborg_Ua > Алексей1988 28 августа 2016, 22:27

      Тебе не нравится, значит не смотри, если тебе это не нравится то под тебя никто подстраиваться не обязан Гавноед сраный

      0
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      ...
      Рейтинг: -197

      Kuborg_Ua > Зенит оле оле ола 28 августа 2016, 22:29

      -_- мдааа тебе и писать бессмысленно.. мыслей-то нет(

      -1
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