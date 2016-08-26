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    Траоре не сможет принять участия во встрече с «Томью»

    Нападающий ЦСКА Ласина Траоре не полетел с командой на поединок пятого тура РФПЛ с «Томью». Игрок остался в Москве, где будет восстанавливаться от микротравмы, полученной на одной из последних тренировок. Таким образом, в Томск армейцы отправились лишь с одним 20-летним Карлосом Страндбергом в качестве наконечника атак. Отметим присутствие в заявке защитника Георгия Щенникова, вернувшегося не так давно в общую группу.

    Полностью заявка красно-синих выглядит следующим образом:

    Вратари: Игорь Акинфеев, Сергей Чепчугов.

    Защитники: Алексей Березуцкий, Сергей Игнашевич, Кирилл Набабкин, Василий Березуцкий, Марио Фернандес, Георгий Щенников.

    Полузащитники: Алан Дзагоев, Бибрас Натхо, Понтус Вернблум, Роман Еременко, Александр Головин, Алексей Ионов, Георгий Миланов.

    Нападающий: Карлос Страндберг.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    26.08.2016 16:16
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 27 августа 2016, 08:31

      Закопчёное бревно приболело и...всё. Играть с Томью.Что тут непонятного? Ставь,не ссы,пару дублёров вперёд,поменяй схему игры,удиви соперника !Когда ,как не с аутсайдерами,давать проявить себя молодым?

      0
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      Рейтинг: -3

      acergu 26 августа 2016, 19:39

      А где Чалов? Первые туры он сидел хоть на скамейке

      0
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      Рейтинг: +100

      ROTOROVEC 26 августа 2016, 17:33

      жилят деньги на норм.напа, лучше бы вообще это бревно траоре не брали( нападающего мирового уровня)

      0
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      Рейтинг: +645

      RamonCSKA > ROTOROVEC 26 августа 2016, 19:08

      Не жилим их нету,за стадион еще должны

      3
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      Рейтинг: +625

      and4ever86 26 августа 2016, 16:41

      хм.. т.е. ЦСКА вообще без нападающих?

      2
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > and4ever86 26 августа 2016, 16:45

      Ничего. Слуцкий дозаявит себя как игрока... Время ещё есть... И в нападение! Раз уж Костю Базелюка угробил... Пусть хоть насмешит весь мир! В качестве компенсации...

      0
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      Рейтинг: +80

      Devil56 > cska-62 26 августа 2016, 17:56

      Он уже на Евро весь мир рассмешил...)

      0
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      ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 > Devil56 26 августа 2016, 18:28

      Требую компенсацию ещё и за хронический и многолетний позор в еврокубках! С отличной по составу командой! Которой не хватает самого "малого" - ТРЕНЕРА!

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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska > cska-62 27 августа 2016, 13:57

      охуенный ты болельщик смотрю

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      Рейтинг: +20

      qweewqqweewq 26 августа 2016, 16:19

      язык сломал

      -1
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