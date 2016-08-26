Еременко: «До сих пор не понимаю, почему считаюсь легионером»

В Томь полетели: еврей Натхо, швед Странберг, финн Еременко и русский Фернандес... Команде требуются: китаец Ван-Ю-Шин и кореец Ли-Си-Цин)))
Полузащитник ЦСКА Роман Еременко недоволен тем, что он считается легионером в России. Напомним, что футболист выступает за сборную Финляндии.
«У меня есть российское гражданство, но не футбольное. До сих пор не понимаю, почему считаюсь легионером, хотя родился в России и родители – россияне.
Да, у меня есть и финский паспорт, но все равно же я русский!» – сказал он.