Еременко: «До сих пор не понимаю, почему считаюсь легионером»

Полузащитник ЦСКА Роман Еременко недоволен тем, что он считается легионером в России. Напомним, что футболист выступает за сборную Финляндии.

«У меня есть российское гражданство, но не футбольное. До сих пор не понимаю, почему считаюсь легионером, хотя родился в России и родители – россияне.

Да, у меня есть и финский паспорт, но все равно же я русский!» – сказал он.