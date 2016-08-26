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    Еременко: «До сих пор не понимаю, почему считаюсь легионером»

    Полузащитник ЦСКА Роман Еременко недоволен тем, что он считается легионером в России. Напомним, что футболист выступает за сборную Финляндии.

    «У меня есть российское гражданство, но не футбольное. До сих пор не понимаю, почему считаюсь легионером, хотя родился в России и родители – россияне.

    Да, у меня есть и финский паспорт, но все равно же я русский!» – сказал он.

    Источник: Чемпионат.ком

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    26.08.2016 10:30
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +28

      Орловский рысак 26 августа 2016, 21:39

      В Томь полетели: еврей Натхо, швед Странберг, финн Еременко и русский Фернандес... Команде требуются: китаец Ван-Ю-Шин и кореец Ли-Си-Цин)))

      -3
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 26 августа 2016, 14:12

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      да помимо того что лег,ты ещё и туп...за сборную финляндии играешь?гражданство финское есть? какой ты на хуй русский,коль съебнул.молчал бы

      -9
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      Рейтинг: +5175

      Каратель > Каратель 26 августа 2016, 22:26

      о сколько задротов что свалить хотят при первой возможности,а свалив кричат "я русский"....

      -2
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 26 августа 2016, 14:01

      У русских кирпичный менталитет,будь ты казахом или молдаваном и словом никто не обмолвился,а здесь суоми,это знаете ли старые посиделки)

      -3
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 26 августа 2016, 13:11

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Посмотри за какую сборную ты играешь...

      -5
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 26 августа 2016, 12:52

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Россиянки умеют рождать финов?

      -6
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > DIDI 23 26 августа 2016, 15:32

      Бразильцев же рожают)))

      -2
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > андрей андреев 26 августа 2016, 16:35

      Да хоть кого, но вот быть "заигранным" за сборную Финляндии не следовало... Ей даже в эпоху Яри Литманена ничего не светило... Увы.

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > cska-62 26 августа 2016, 18:26

      Да он видимо ехал в хоккей играть.Думал Яшин с хоккея перешёл в футбол,почему бы не сделать наоборот)))

      0
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      Рейтинг: +585

      tilvan 26 августа 2016, 12:47

      Скоро у Гинера будут одни русские в команде бегать

      -2
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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 26 августа 2016, 12:33

      ...хых.....не, ну смотри да: как служить в армии - так сразу в финляндию бежать, а как в основе бабло заколачивать - так я русский!

      2
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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 26 августа 2016, 12:24

      ...а че тут непонятного?...посмотри статус легионера в соответствующей статье...по всем пунктам проходишь!

      2
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      Рейтинг: +20

      qweewqqweewq 26 августа 2016, 11:56

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Потому и считаешься что понять не можешь

      -7
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      Рейтинг: +7993

      nik55 26 августа 2016, 11:53

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      мяч сильно в голову попал

      -7
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