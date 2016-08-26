Билич: «Я зол и разочарован»

Главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич выразил недовольство игрой своих подопечных в матче с румынской «Астрой» (0:1), по итогам которого «молотобойцы» вылетели из Лиги Европы.



«Я хотел бы поздравить «Астру», этот клуб заслужил победу. Я сильно разочарован. Можно всегда оправдать себя травмированными игроками и нереализованными шансами, но мы по факту сыграли плохо. В первом тайме у нас не было командной игры, выделялся кто-то отдельно, во втором было чуть лучше.



Я зол и разочарован. Мы хотели выйти в групповой этап и ради этого боролись весь сезон», – сказал хорват.