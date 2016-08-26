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    Покеттино: «ЦСКА обладает очень сильным составом»

    По мнению наставника «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино, групповой этап Лиги чемпионов не может быть простым ни при каких раскладах. Напомним, что на этой стадии лондонцам предстоит сыграть с ЦСКА, «Монако» и «Байером».

    «Мы отлично понимаем, что с российскими клубами всегда сложно играть, и ЦСКА, несомненно, обладает очень сильным составом. В прошлой Лиге Европы мы встречались с «Боруссией» и знаем, насколько хорошо играют в международных турнирах немецкие клубы. Хорошо представляем и силу «Монако». Будет сложно, но в Лиге чемпионов так всегда» – отметил специалист.

    Источник: УЕФА

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    26.08.2016 07:14
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 5 сентября 2016, 19:50

      Слуцкий: «На каком основании ЦСКА должен выходить из группы Лиги чемпионов?» - это мягко говоря малодушие тренера

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 5 сентября 2016, 19:48

      А вот Леня Слуцкий так не думает, уже сопли жует и трендит, что кони не выдут из группы......заранее сливает команду, как можно играть с таким настроем?!

      0
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      Рейтинг: +483

      headdevil 26 августа 2016, 12:57

      В чем сила, брат?

      0
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      Рейтинг: +269

      grand-igor > headdevil 27 августа 2016, 00:59

      в бабле

      0
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 > grand-igor 2 сентября 2016, 11:11

      В каком бабле? У ЦСКА денег даже трансферы не осталось, после постройки стадиона. Как в ЛЧ играть будут , не хочеться думать о плохом.

      0
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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska 26 августа 2016, 10:29

      Уроды вы все злые

      1
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      Рейтинг: +269

      grand-igor > Rzn_za_cska 27 августа 2016, 01:00

      сам УРОД !!!

      -1
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      Рейтинг: +496

      firs04 26 августа 2016, 10:00

      Сначала все поют песни о наших. А наши слушая своими ушами, думают что их боятся. В итоге 4 место в группе

      1
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 26 августа 2016, 09:44

      Конечно неплохой состав! Вратарь в каждом матче пропускает, защитникам по 37 лет, а нападающий вообще один единственный в заявке и тот Траоре, ну есть ещё Странберг.

      -1
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid > Фан666 26 августа 2016, 09:59

      Да Маурисио просто очень тонко тролит ЦСКА)

      -2
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 26 августа 2016, 09:31

      О блеать, главное чтобы от таких слов лёня не поплыл от безумства

      -1
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      Рейтинг: +1810

      gor77 26 августа 2016, 09:29

      Сейчас все тренеры из всех групп будут делать реверансы в адрес соперников! Это просто тренерская дипломатия!!! А группа очень хорошая!!!

      5
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      Рейтинг: +2855

      nemolod 26 августа 2016, 09:25

      Сильный состав и сильная команда-это не одно и то же!

      2
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      Рейтинг: +120

      Kosmotoga 26 августа 2016, 08:49

      Покетино лукавит.Сильный состав по уровню РПЛ но не ЛЧ. Что делал уэльс с защитой нашей на евро надеюсь он посмотрит.

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