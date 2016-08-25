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    Мутко: «Матч Россия – Гана пройдет на стадионе «Локомотив»

    Министр спорта РФ Виталий Мутко заявил, что товарищеский матч между сборными России и Ганы состоится на стадионе «Локомотив», а не на новой арене ЦСКА.

    «Приняли решение на «Локомотиве» провести матч со сборной Ганы. Все-таки это международный матч», – отметил Мутко.

    Напомним, что встреча России с командой Ганы состоится 6 сентября. 31 августа подопечные Станислава Черчесова сыграют с Турцией.

    Источник: Р-Спорт

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    25.08.2016 16:40
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +11472

      alex1951 27 августа 2016, 10:27

      Какая такая Гана?
      С Эстонии обязаны были играть 7 октября ,в День Царя Всея Руси...
      Все напутали фуфлыжники,никому веры нет....детский сад,мать вашу!

      0
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      Рейтинг: +2170

      SunRomeS 25 августа 2016, 18:47

      рыбий глаз, вот теперь точно мутоко-фу!!!!!!!!!!!!!!это просто что-то с чем-то...вот за это его и не любят...не уважение проявил открыто...

      0
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      Рейтинг: +1139

      Igornv 25 августа 2016, 17:04

      Класс!

      -2
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 25 августа 2016, 16:45

      Круто!

      -3
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