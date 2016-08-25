Мутко: «Матч Россия – Гана пройдет на стадионе «Локомотив»

Министр спорта РФ Виталий Мутко заявил, что товарищеский матч между сборными России и Ганы состоится на стадионе «Локомотив», а не на новой арене ЦСКА.

«Приняли решение на «Локомотиве» провести матч со сборной Ганы. Все-таки это международный матч», – отметил Мутко.

Напомним, что встреча России с командой Ганы состоится 6 сентября. 31 августа подопечные Станислава Черчесова сыграют с Турцией.