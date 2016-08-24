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    Де Брюйне: «Гвардиола строго относится к еде»

    Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне рассказал о том, какие изменения произошли в жизни команды с приходом в клуб Хосепа Гвардиолы.

    «Он очень строго относится к еде. Мы обязаны завтракать и ужинать в клубе, но это упрощает жизнь. Меньше приходится готовить самому. Поначалу разница будет казаться большой, но в течение сезона мы привыкнем к этому.

    О составе на матч мы узнаем за несколько часов до игры. Утром перед встречей с «Сандерлендом» мы отрабатывали стандартные положения, не зная, кто выйдет на поле. Занимались все.

    А еще я спал дома. Со мной такого не было с тех пор, как я играл за «Генк», – сказал Де Брюйне.

    Источник: The Sun

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    24.08.2016 19:00
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