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    Васильев: «Монако» поможет Франции набрать очки в рейтинге УЕФА в борьбе с Россией»

    Вице-президент «Монако» Вадим Васильев доволен выходом своей команды в групповую стадию Лиги чемпионов.

    «Мы рады. Это доказательство того, что проект прогрессирует. Это подвиг, что мы играем в Лиге чемпионов дважды в течение трех лет. Я благодарю за это игроков и тренеров. Теперь наша цель состоит в том, чтобы хорошо показать себя в групповой стадии и помочь Франции набрать очки в рейтинге УЕФА в борьбе с Португалией и Россией», – сказал он.

    Напомним, что «Монако» в раунде плей-офф турнира обыграл «Вильярреал» с общим счетом 3:1.

    Источник: ФК «Монако»

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    24.08.2016 11:40
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +249

      Alek7183 25 августа 2016, 09:29

      Перебежчик, ещё и такие заявления.

      -1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 24 августа 2016, 15:16

      Умные люди деньги делают в России,а тратят и скупают клубы,заводы и фабрики у пиндосов и в гейропе. С чего бы это?Мы тут как раз с колен встаём,а они не верят(((

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +496

      firs04 24 августа 2016, 13:27

      Давай вместо Ромы в группу к Ман.Сити, Бавария, ну и ЦСКА (по традиции). Вот тогда и посмотрим на борьбу)))

      0
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      ...
      Рейтинг: +249

      Alek7183 > firs04 25 августа 2016, 09:24

      С Баварией ЦСКА не встретится они в одной корзине :)

      0
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      Рейтинг: +1423

      Parham 24 августа 2016, 13:14

      ДА ЛАДНО ТЕБЕ!!
      СЕГОДНЯ РОСТОВ И ВСЯ РОССИЯ ДАСТ ТЕБЕ ОТВЕТНЫЙ УДАР!!!
      И ВЕРНЁТСЯ НА 6-е МЕСТО в ТК УЕФА!!!

      0
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      Рейтинг: +536

      dolf666 24 августа 2016, 12:56

      не надо бороться с Россией, цска сами уступят баллы, не первый год уже кони "отличаются" в лч на "благо" России

      7
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 24 августа 2016, 12:31

      Не плохо было бы на сайте этот рейтинг опубликовать

      3
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      Рейтинг: +520

      Boozman 24 августа 2016, 12:28

      Бизнесмен российского происхождения покупает иностранный клуб и говорит, что он будет мешать российским клубам за борьбу за ещё одно место в ЛЧ. Просто браво

      3
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid > Boozman 24 августа 2016, 12:30

      А что в этом плохого? Если он российского происхождения, то это значит,что должен обязательно трудиться на благо России и всяческие ей помогать? Он же бизнесмен и радуется успешности своего бизнеса,что логично.

      -1
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      Рейтинг: +319

      ZhenjaSAB > Pro100Kid 24 августа 2016, 12:39

      Никто и не против его бизнеса.Пусть и радеет за свой клуб.Но зачем так публично радоваться успехам Франции в ущерб России???

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      Рейтинг: +520

      Boozman > ZhenjaSAB 24 августа 2016, 15:28

      Именно

      1
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      Рейтинг: +1154

      Стаz > Boozman 24 августа 2016, 16:34

      Капитал космополитичен. МАРКС.

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      Рейтинг: +319

      ZhenjaSAB 24 августа 2016, 12:08

      Вот последние слова мог бы и при себе придержать....

      0
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      Рейтинг: +18

      Пабло6 24 августа 2016, 11:54

      очень хорошо

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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 24 августа 2016, 11:46

      в сочи тоже можно организовать клуб по типу монако и стадион будет после чм

      2
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