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    Агент: «Наполи» был заинтересован в Бакке»

    Агент Серхио Барилья, представляющий интересы нападающего «Милана» Карлоса Бакки, подчеркнул, что в услугах его клиента проявлял заинтересованность «Наполи», но несмотря на это 29-летний игрок принял решение не покидать стан «россонери». Напомним, в игре первого тура Серии А против «Торино» (3:2) колумбиец отметился тремя забитыми мячами.

    «Карлос рад выступать за «Милан» и надеется, что ему удастся качественный сезон. Мы знаем, на что он способен, и своим хет-триком в ворота «Торино» он доказал, команда может рассчитывать на него.

    Насколько близок он был к переходу в «Наполи»? Я не буду распространяться о таких вещах, но скажу одно: неаполитанцы проявляли интерес к Бакке», – сказал Барилья.

    Источник: Football Italia

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    23.08.2016 16:32
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