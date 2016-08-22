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    «Тоттенхэм» намерен усилиться Эль-Хаддади

    Нападающий «Барселоны» Мунир Эль-Хаддади попал в сферу интересов «Тоттенхэма».

    Сообщается, что главный тренер лондонцев Маурисио Покеттино хочет укрепить свою линию нападения до закрытия трансферного окна, и в качестве одного из вариантов рассматривается игрок «Барселоны».

    По информации источника, каталонцы хотят получить за Эль-Хаддади 12,9 миллиона фунтов, а конкуренцию «Тоттенхэму» составят «Эвертон» и «Сток».

    В нынешнем сезоне футболист провел за «Барселону» три матча, забив в них один гол.

    Источник: Goal.com

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    22.08.2016 20:50
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 22 августа 2016, 21:20

      Конечно не пойдёт, но будь моя воля взял бы его в Спартак или Краснодар, по стилю он хорошо бы подошёл...

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