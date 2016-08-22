«Тоттенхэм» намерен усилиться Эль-Хаддади

Конечно не пойдёт, но будь моя воля взял бы его в Спартак или Краснодар, по стилю он хорошо бы подошёл...
Нападающий «Барселоны» Мунир Эль-Хаддади попал в сферу интересов «Тоттенхэма».
Сообщается, что главный тренер лондонцев Маурисио Покеттино хочет укрепить свою линию нападения до закрытия трансферного окна, и в качестве одного из вариантов рассматривается игрок «Барселоны».
По информации источника, каталонцы хотят получить за Эль-Хаддади 12,9 миллиона фунтов, а конкуренцию «Тоттенхэму» составят «Эвертон» и «Сток».
В нынешнем сезоне футболист провел за «Барселону» три матча, забив в них один гол.