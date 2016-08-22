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    Агент Ломбертса: «Надеемся, что «Зенит» примет хотя бы одно предложение и Николас покинет клуб»

    Футбольный агент Сантуш Верхлуст, представляющий интересы защитника «Зенита» Николаса Ломбертса, рассказал планах бельгийского футболиста.

    «Клубы до сих пор проявляют интерес к Николасу, однако всех их не устраивают трансферная цена, которую «Зенит» установил за него. Возможно, если в ближайшие дни «Зенит» все же снизит цену на футболиста, то клубы проявят более конкретный интерес. Мы не знаем, что будет дальше, однако на данный момент Николас не выходит на поле. Он провел 9 лет в Санкт-Петербурге и готов к новому вызову.

    «Фенербахче», «Галатасарай», «Бешикташ», «Андерлехт», «Уотфорд», «Суонси», «Мидлсбро» и «Кристал Пэлас» хотели бы приобрести игрока, но «Зенит» предлагает слишком высокую цену за него. Мы надеемся, что «Зенит» примет хотя бы одно предложение и Николас покинет клуб, ведь он действительно сделал многое для «Зенита», – сказал агент.

    Источник: ТАСС

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    22.08.2016 14:50
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +625

      and4ever86 22 августа 2016, 15:46

      Продайте всю команду и достройте стадион.

      0
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      Рейтинг: +249

      selkoka > and4ever86 22 августа 2016, 17:16

      В точку!

      -1
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      Рейтинг: +508

      triton004 22 августа 2016, 15:35

      Газпромовские рабы,пока не забашляют ту цену ,до пенсии будет батрачить

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +407

      18JG 22 августа 2016, 15:01

      Замену хрен нашли, поэтому не отпускают. У нас руководство затылок будет чесать до конца августа и никого на замену Нико не найдет.

      0
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