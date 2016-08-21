Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Семенов: «Мне кажется, я показываю хороший футбол»

    Защитник «Терека» Андрей Семенов очень рад вызову в сборную России. Напомним, что футболист вызван на товарищеские матчи с Турцией и Ганой.

    – Чего ждете от товарищеских игр?

    – Хотелось бы сыграть. Мне кажется, я показываю хороший футбол, рад вызову в сборную.

    – Многие видят вас в качестве преемника Игнашевича.

    – Хотелось бы так думать. Хочется прогрессировать, участвовать в еврокубках и подняться на более высокий уровень.

    – До закрытия трансферного окна еще есть время. Возможен ли ваш отъезд в топ-клуб России?

    – От меня ничего не зависит, а так возможность, может быть, и есть.

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.08.2016 09:33
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +571

      RJM555 7 сентября 2016, 15:34

      по моему вчера был последний вызов его в сборную он и в Тереке то не блещет а тем более в сборной.........

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 22 августа 2016, 12:07

      Да

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +248

      KingRey21 21 августа 2016, 12:32

      Мне кажется, я показываю хороший футбол-даааа,скромный парень))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +44

      ZIDAN06 21 августа 2016, 12:23

      Весь прикол в том-что тебе одному так кажется..

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 21 августа 2016, 12:12

      кокорину тоже так кажется...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 21 августа 2016, 12:10

      Себя хвалить вредно, Андрей! Помню,вице-премьер Сосковец,когда его послали в аэропорту Дублина встретиться с местным руководством вместо налакавшегося и обоссавшегося Ельцина,сказал:" По-моему,я качественно провёл переговоры".Совсем мало он после этого проработал.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 21 августа 2016, 11:29

      Это только ему кажется!
      Не разрушайте его реальность!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      Pahan__Zenit 21 августа 2016, 10:05

      Кажется))

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11