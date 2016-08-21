Семенов: «Мне кажется, я показываю хороший футбол»

Защитник «Терека» Андрей Семенов очень рад вызову в сборную России. Напомним, что футболист вызван на товарищеские матчи с Турцией и Ганой.
– Чего ждете от товарищеских игр?
– Хотелось бы сыграть. Мне кажется, я показываю хороший футбол, рад вызову в сборную.
– Многие видят вас в качестве преемника Игнашевича.
– Хотелось бы так думать. Хочется прогрессировать, участвовать в еврокубках и подняться на более высокий уровень.
– До закрытия трансферного окна еще есть время. Возможен ли ваш отъезд в топ-клуб России?
– От меня ничего не зависит, а так возможность, может быть, и есть.
Источник: «Советский спорт»