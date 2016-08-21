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Семенов: «Мне кажется, я показываю хороший футбол»

21 августа 2016, 09:33
8

Защитник «Терека» Андрей Семенов очень рад вызову в сборную России. Напомним, что футболист вызван на товарищеские матчи с Турцией и Ганой.

– Чего ждете от товарищеских игр?

– Хотелось бы сыграть. Мне кажется, я показываю хороший футбол, рад вызову в сборную.

– Многие видят вас в качестве преемника Игнашевича.

– Хотелось бы так думать. Хочется прогрессировать, участвовать в еврокубках и подняться на более высокий уровень.

– До закрытия трансферного окна еще есть время. Возможен ли ваш отъезд в топ-клуб России?

– От меня ничего не зависит, а так возможность, может быть, и есть.

Источник: «Советский спорт»
Ахмат Семенов Андрей
Комментарии (8)
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Pahan__Zenit
1471763136
Кажется))
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ManUtd-Volgograd
1471768176
Это только ему кажется! Не разрушайте его реальность!
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yorgenbarenz
1471770611
Себя хвалить вредно, Андрей! Помню,вице-премьер Сосковец,когда его послали в аэропорту Дублина встретиться с местным руководством вместо налакавшегося и обоссавшегося Ельцина,сказал:" По-моему,я качественно провёл переговоры".Совсем мало он после этого проработал.
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Nerlinger
1471770727
кокорину тоже так кажется...
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ZIDAN06
1471771381
Весь прикол в том-что тебе одному так кажется..
Ответить
KingRey21
1471771940
Мне кажется, я показываю хороший футбол-даааа,скромный парень))
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Александр ЗА
1471856831
Да
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RJM555
1473251649
по моему вчера был последний вызов его в сборную он и в Тереке то не блещет а тем более в сборной.........
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