Семенов: «Мне кажется, я показываю хороший футбол»

Защитник «Терека» Андрей Семенов очень рад вызову в сборную России. Напомним, что футболист вызван на товарищеские матчи с Турцией и Ганой.

– Чего ждете от товарищеских игр?

– Хотелось бы сыграть. Мне кажется, я показываю хороший футбол, рад вызову в сборную.

– Многие видят вас в качестве преемника Игнашевича.

– Хотелось бы так думать. Хочется прогрессировать, участвовать в еврокубках и подняться на более высокий уровень.

– До закрытия трансферного окна еще есть время. Возможен ли ваш отъезд в топ-клуб России?

– От меня ничего не зависит, а так возможность, может быть, и есть.