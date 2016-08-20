«Ливерпуль» и «Лестер» поспорят за Паредеса

Полузащитник «Рома» Леандро Паредес может продолжить карьеру в чемпионате Англии. По информации источника, в услугах футболиста заинтересованы «Ливерпуль» и «Лестер». Отметим, что римский клуб намерен сохранить 22-летнего аргентинца в составе команды.

По данным Transfermarkt, стоимость Паредеса составляет 10 миллионов евро. В прошедшем сезоне полузащитник на правах аренды выступал в составе «Эмполи», где в 33-х матчах забил два гола.