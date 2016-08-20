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    «Ливерпуль» и «Лестер» поспорят за Паредеса

    Полузащитник «Рома» Леандро Паредес может продолжить карьеру в чемпионате Англии. По информации источника, в услугах футболиста заинтересованы «Ливерпуль» и «Лестер». Отметим, что римский клуб намерен сохранить 22-летнего аргентинца в составе команды.

    По данным Transfermarkt, стоимость Паредеса составляет 10 миллионов евро. В прошедшем сезоне полузащитник на правах аренды выступал в составе «Эмполи», где в 33-х матчах забил два гола.

    Источник: Gianlucadimarzio

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    20.08.2016 20:11
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2169

      LOKOfanatik19 20 августа 2016, 20:18

      Я этого парнишку еще в 13 Менеджере покупал, как очень перспективного... Жаль в Зенит не пошел, Смольников сел бы на лавку :-)

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