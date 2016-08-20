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    Андрей Аленичев: «Дмитрий ушел из «Спартака» не по своей воле»

    Депутат Псковской городской думы и председатель городской федерации футбола Пскова Андрей Аленичев заявил, что его брат Дмитрий покинул должность главного тренера «Спартака» не по своей воле. Напомним, 43-летний специалист не смог вывести красно-белых в четвертый квалификационный раунд Лиги Европы, после чего оставил занимаемый пост. Отметим, клубная пресс-служба сообщила, что наставник сам написал заявление об уходе.

    «Брат сейчас находится на отдыхе в Италии. После отпуска, я думаю, он сумеет достаточно быстро найти новую команду. Уход из «Спартака» – это не его решение, но жизнь продолжается. Мне кажется, руководство «Спартака» само не знает, чего хочет, шарахаются из стороны в сторону», – приводит слова Андрея Аленичева «Псковская губерния‎».

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.08.2016 18:31
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +490

      ViktorMG 21 августа 2016, 12:49

      Мне не показалось, что у Аленичева есть своя воля. Пример с Широковым, да и другие примеры наверняка можно найти.

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 21 августа 2016, 05:14

      Ясно что не по своей, вот Черевченко точно сам принял такое решение

      0
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      Рейтинг: +236

      Pilottt 20 августа 2016, 22:59

      Гандбол жен чемпионы ОИ 2016 УРААААА!!!!

      1
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      Рейтинг: +1101

      edw7777 > Pilottt 21 августа 2016, 16:47

      Вот девчонки молодцы. Пот пример для подражания!!!!!! Не то что футболеры. Если бы они проиграли в финале, то все равно никто бы в стране не осудил.

      0
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      Рейтинг: +76

      takca 20 августа 2016, 22:33

      Не он ушел а его ушли.

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      Рейтинг: +91

      Warrior God 20 августа 2016, 20:39

      Он бл* даже на это решиться не смог.

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      Рейтинг: +40

      Salim73 20 августа 2016, 19:35

      Зря убрали, этот человек все сделал. То что команда играет это благодаря Алейничева. Я желаю Диме удачи.

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      Рейтинг: +33383

      oyabun 20 августа 2016, 19:27

      А вот Андрей Аленичев, как и его брат, конечно же знает что нужно Спартаку для уверенного Чемпионства. Может и ему тоже дать порулить?

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