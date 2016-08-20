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    «Зенит» – ЦСКА. Все голы

    В центральном матче 4-го тура РФПЛ ЦСКА в гостях сыграл вничью с «Зенитом» – 1:1. Представляем вашему вниманию все забитые мячи данной встречи.

    0:1 – Еременко, 24

    1:1 – Жирков, 45

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.08.2016 19:13
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +157

      ADmira1 20 августа 2016, 21:16

      Оцените стих, ребят. Спасибо.

      У МЕНЯ НАОБОРОТ

      В жизни каждого мужчины, парня или пацана
      Есть две главные любви те, что навсегда.
      Первая - футбольный клуб, конечно.
      Вторая - к женщине, и это будет длиться вечно.

      Но любовь такая штука - бывает не везёт.
      Ты влюбишься в «Спартак» московский,
      А он тебя безбожно подведёт.
      И с женщиной бывает всё также,
      Без ума от неё, в голове лишь она,
      Но ты понимаешь однажды,
      Что дура она, просто беда,
      И всё равно хочется с ней навсегда.

      Но бывает и как у меня. Всё наоборот.
      Мне в каждой любви бесконечно везёт.
      Почему так, я не знаю и сам,
      Видимо, это неизвестно самим небесам.

      Я влюбился в «Зенит» с первого матча,
      Всю жизнь за него готов топить,
      Не страшна ему любая задача,
      Каждого он может победить.
      С этой командой пройдём любые невзгоды,
      Ушёл Халк, будут другие переходы.
      Но сердце моё с «Зенитом» всегда,
      Какая бы не случилась беда.

      А с девушкой мне повезло ещё больше -
      Я влюбился в ТЕБЯ,
      И хочу быть с тобой всю жизнь
      ឵ ឵ ឵ ឵ ឵ ឵ ឵ ឵ ឵ ឵ ឵ ឵ ឵ ឵ ឵ ឵ ឵ ឵ ឵ ឵ ឵ ឵ ឵ ឵ ឵ ឵ ឵ ឵ ...и даже чуть дольше.

      Покорила меня ты своей красотой,
      Бесконечным умом, пронзительным взглядом...
      Мне не нужен весь мир остальной -
      Только бы ты была рядом.

      И прошёл бы тогда я сквозь пламя и лёд,
      Покорил бы любые вершины,
      Пусть даже на Землю метеорит упадёт,
      Мир превратится в руины.
      Я не буду кричать и не стану плакать, конечно,
      Лишь бы твою руку держать,
      Долго. Вечно. Вечно.

      И, похоже, больше меня ты не любишь,
      Не жаждешь вовсе моих поцелуев,
      Словами, что топором, по сердцу ты бьёшь…
      Наверное, ты меня скоро забудешь.
      Но меня ты совсем покорила,
      Я люблю тебя бесконечно, дорогая моя К…
      И так будет недолго, лишь вечно.
      Ведь в жизни каждого мужчины, парня или пацана
      Всего две главные любви те, что навсегда.

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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 20 августа 2016, 20:12

      лидеры- одно название

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 20 августа 2016, 19:52

      Молодец Жирик, без Халка забил)))

      0
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      Рейтинг: -9

      KK777 20 августа 2016, 19:51

      ИГРА БЫЛА РАВНА))))
      ИГРАЛИ ДВА!.....

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      Рейтинг: +1298

      Taps 20 августа 2016, 19:23

      Какая бездарь эта баба Какорин, только бабло на уме.
      После выздоровления Дзюбы, надеюсь, его приколотят к лавке.

      2
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      Рейтинг: +640

      Дон Посей 20 августа 2016, 18:54

      Зенит без Халка похож на обезглавленную курицу

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      Рейтинг: +12304

      Вомбат 20 августа 2016, 18:34

      Ясно, что никакой игры цыган в Зените не собирается ставить, приехал тупо срубить газового бабла перед уходом на покой.

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 20 августа 2016, 17:42

      Кони рвут Зенит, надо срочно менять цыгана на Курбана

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