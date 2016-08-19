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    Шишкин: «У сборной России на Евро-2016 были грандиозные планы»

    Защитник «Локомотива» и сборной России Роман Шишкин признался, что национальная команда надеялась хорошо выступить на чемпионате Европы во Франции.

    «У команды были грандиозные планы. Мне только в феврале сделали операцию, отыграл не так много, поэтому был особенно рад вызову в сборную России. Когда приехал на сбор – появилось чувство, что мы действительно можем выиграть, далеко пройти. Подготовились, я считаю хорошо – был определенный план, задачи. Но не получилось. И горечь на душе осталась. Но определенный опыт даже после такого результата все равно есть. Понятно, что после Евро нас многие критиковали, но жизнь продолжается. Надо делать выводы и идти дальше», – отметил Шишкин.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    19.08.2016 16:53
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      Sergey25121993 19 августа 2016, 21:36

      Точно

      0
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 19 августа 2016, 19:45

      Только у грандиозных планов были другие идеи.

      0
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      Рейтинг: +243

      veksill 19 августа 2016, 18:11

      ну , мы увидели этот "грандиозный план" чёт не впечатлил

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