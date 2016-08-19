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    Венгер: «Уэлбек вернется к декабрю»

    По словам главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера, форвард команды Дэнни Уэлбек сможет выйти на поле уже в конце этого года.

    «У нас отличная новость – Уэлбек вернется к Рождеству. Он успешно прошел повторное обследование со встроенной камерой. Это единственная хорошая новость с прошлой недели, и это очень отрадно.

    У него воспалилось колено, и врачи были вынуждены еще раз оценить процесс восстановления. Если бы оно проходило плохо, он бы выбыл до апреля», — сказал Венгер.

    Напомним, что из-за травмы Уэлбек не сыграл на Евро-2016.

    Источник: ESPN

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    19.08.2016 08:48
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +29

      The ReD LiVeRpooL 19 августа 2016, 20:26

      Хрустальный Уелбек...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 19 августа 2016, 16:21

      Уэлбеку пора освоить новую профессию, чтобы по полгода без дела не сидеть . . .

      5
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      Рейтинг: +26

      serset 19 августа 2016, 14:46

      чтобы потом вернуться к маю?

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