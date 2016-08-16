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    Ловчев: «В Амстердаме будет нормальный «Ростов» с тренером Бердыевым на лавочке»

    Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев заявил, что Курбан Бердыев пытается помочь «Ростову» выйти в групповой этап Лиги чемпионов, чтобы команда могла заработать от участия в турнире.

    «У нас в стране много ненормального. Бердыев просто понимает: чтобы ему и игрокам выплатили деньги, которые им должны в клубе, надо заработать их в Лиге чемпионов, выйдя в групповой этап. Поэтому тренер и игроки попытаются все для этого сделать. В Амстердаме будет нормальный «Ростов» с тренером Бердыевым на лавочке. «Ростов» сыграет от обороны и попытается поймать «Аякс» на контратаке. Тем более Азмун, пропускавший последнюю игру из-за дисквалификации, сможет играть. И Гацкан, которого удалили в Питере, тоже.

    Понятно, промедление не нравится спартаковским болельщикам, им нужна определенность. Но, очевидно, есть договоренность, что Бердыев должен завершить отборочный турнир Лиги чемпионов с «Ростовом». У него есть ответственность перед игроками. И разговоры, что с ним в «Спартак» перейдет несколько игроков, тоже отсюда. Он же их звал в «Ростов», обещал что-то. Теперь, возможно, говорит им: «Вас здесь обманули, а там, в «Спартаке», не обманут», – заявил Ловчев.

    Источник: «Советский спорт»

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    16.08.2016 10:45
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 16 августа 2016, 13:15

      Короче,на шабашку полетели....

      0
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      Рейтинг: +326

      hjvfybcn 16 августа 2016, 13:11

      будем смотреть и верить

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 16 августа 2016, 11:34

      Это правильно.

      0
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 16 августа 2016, 11:07

      в лч расчёт с клубами после каждого раунда или в конце турнира?

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      Рейтинг: +16

      monah-10 > Chesn0k 16 августа 2016, 23:56

      в конце турнира. и ещё где-то с месяц подождать. но можно в принципе сразу в уефа попросить беспроцентный кредит под призовые.

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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 16 августа 2016, 10:54

      Все же нагрузки на костяк в данный момент чрезвычайно высоки. Но всем сердцем надеюсь, что не сыграет сценарий, при котором эти игроки в какой-то момент (например, после пропущенного гола, двух) решат: "А смысл упираться? Подаем в суд и уходим туда, где не обманут".

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