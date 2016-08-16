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    Черчесов хочет назначить Акинфеева капитаном сборной России

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов планирует назначить капитаном национальной команды голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева. Об этом рассказал источник из окружения специалиста.

    «Черчесов понимает, что на протяжении двухлетнего цикла его главная задача — наиграть состав к домашнему чемпионату мира. Тренер рассчитывает удивить всех своим выбором и обновить состав сборной примерно на две трети по сравнению с тем, что был на чемпионате Европы-2016. Ожидается, что в списке будет достаточно много молодых футболистов. Изменения коснутся и связующего звена команды — ее капитана. Так как Роман Широков карьеру завершил, а присутствие в команде Василия Березуцкого не гарантировано, капитанская повязка, по мнению Станислава Черчесова, должна перейти к одному из самых опытных игроков, коим является голкипер Игорь Акинфеев», — заявил источник.

    Источник: Известия

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    16.08.2016 01:05
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    Комментарии38
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    • ...
      Рейтинг: +126

      Dobroe Teplo za CSKA 16 августа 2016, 17:47

      а больше и некого кроме Акинфеева

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 16 августа 2016, 15:46

      Вратари новой сборной Джанаев и Крицюк все достойные игроки, важно всей команде быть единой!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1481

      GM 16 августа 2016, 12:21

      Взорванными пуканами бомжиков и мясных удовлетворен :)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 16 августа 2016, 11:16

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      дзюбу в капитаны!!!))))))))))))))))))))))))))))))))

      -4
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      ...
      Рейтинг: +1481

      GM > REDWHITE_ 16 августа 2016, 12:21

      Красно-белого в коррекционную школу!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1123

      Smekaev 16 августа 2016, 11:11

      Да че вы на них все нападаете? Ребятки играют как умеют. Я просто после первого тайма со словаками выключил телек, и больше на них не смотрел, чего и всем советую для сбережения собственных нервов. Если охота футбол посмотреть, то есть много хороших сборных, на них и смотрите. А это какое-то "Русское поле экспериментов".

      3
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    • ...
      Рейтинг: +24993

      bset 16 августа 2016, 10:37

      Теперь в команде Черчесова будут два вратаря?)

      0
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      Рейтинг: -71

      Мамай Кокорин 16 августа 2016, 10:28

      Только Кокорин и Мамаев достойны звания капитана!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +319

      ZhenjaSAB 16 августа 2016, 10:02

      Дзагоева можно капитаном!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +113

      Касабланка > ZhenjaSAB 16 августа 2016, 10:06

      как вариант

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 16 августа 2016, 09:48

      Даже интересоваться этой сборной не буду

      0
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 16 августа 2016, 09:35

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      а кто если не Игорь?

      -5
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      ...
      Рейтинг: +1481

      GM > 3a zenit 16 августа 2016, 12:22

      Так "кто угодно"? Конкретно. Или не в состоянии?

      -1
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