Геркус: «Бердыева в «Локомотиве» точно не будет»

к великому сожалению у локо чехарда с тренерами продолжается. как только пришла смородина в клуб так и началось. При всем уважении к Пашинину главным тренером ему еще рано становиться. И еще: без серьезных вливаний клуб из середнячков никогда не выберется...
Президент «Локомотива» Илья Геркус заявил, что железнодорожники не рассматривают кандидатуру Курбана Бердыева на пост главного тренера. Напомним, ранее пост наставника московского клуба покинул Игорь Черевченко.
«Курбан Бердыев, наверное, будет назначен главным тренером, но другого клуба. На сегодняшний день могу сказать точно – это будет не «Локомотив».
Есть вероятность, что мы уберем у Пашинина приставку исполняющего обязанности главного тренера. Пашинин – один из кандидатов на роль нового наставника «Локомотива». Ведем ли мы сейчас с кем-то переговоры? Пока не могу ответить вам на этот вопрос», – сказал Геркус.