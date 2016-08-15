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    Геркус: «Бердыева в «Локомотиве» точно не будет»

    Президент «Локомотива» Илья Геркус заявил, что железнодорожники не рассматривают кандидатуру Курбана Бердыева на пост главного тренера. Напомним, ранее пост наставника московского клуба покинул Игорь Черевченко.

    «Курбан Бердыев, наверное, будет назначен главным тренером, но другого клуба. На сегодняшний день могу сказать точно – это будет не «Локомотив».

    Есть вероятность, что мы уберем у Пашинина приставку исполняющего обязанности главного тренера. Пашинин – один из кандидатов на роль нового наставника «Локомотива». Ведем ли мы сейчас с кем-то переговоры? Пока не могу ответить вам на этот вопрос», – сказал Геркус.

    Источник: Известия

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    15.08.2016 16:18
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 15 августа 2016, 21:40

      к великому сожалению у локо чехарда с тренерами продолжается. как только пришла смородина в клуб так и началось. При всем уважении к Пашинину главным тренером ему еще рано становиться. И еще: без серьезных вливаний клуб из середнячков никогда не выберется...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6849

      Антибиотик 15 августа 2016, 19:27

      Еще несколько игр и мы выше седьмого места в этом сезоне не поднимемся. Долго думаете, господин Геркус.

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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 15 августа 2016, 17:44

      Жаль конечно) для Локо он бы идеально подошел... можно сказать и менять почти ни чего не надо было... Еще неплохо бы смотрелся у руля Локо Евдокимов

      0
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 15 августа 2016, 17:26

      Что бы вернуть Локо свои позиции в ЧР, надо года 2, сейчас очень крепкий середняк ЧР.

      3
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