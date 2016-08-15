Юран: «Черчесов – правильный выбор для сборной. Иностранцу, чтобы разобраться, надо четыре года»

Бывший нападающий сборной России Сергей Юран выразил мнение, что приход Станислава Черчесова на пост главного тренера национальной команды является правильным решеним

– Как вы считаете, Слуцкому стоило уходить в отставку?

– Если человек себя уважает, то он уйдет. Думаю, любой тренер уйдет после того, как в такой группе не смог занять даже третье место. А то, что назначили Черчесова, думаю, правильно. К сожалению, у нас сейчас с футболистами не так все налажено. Времени мало, всего полтора года. Но Черчесов российский тренер, знает наших. Иностранцу бы потребовалось время, четыре года, чтобы разобраться.

– Иностранцу нужно четыре года?

– Ну Капелло так говорил, что надо четыре года, выстроить молодежный, юношеский футбол.

– А кто-то дает тренеру четыре года?

– Иностранцам дают. И в клубах наших карт-бланш, и в сборной давали. Дают цикл четырехлетний.

– Может ли сейчас многое в сборной России изменить главный тренер?

– Многого он не изменит. Это можно изменить, когда у тебя под 50 кандидатов, как в Германии, под свои мысли. А сейчас он будет исходить из того, что имеет.