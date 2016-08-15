Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Анри: «Арсенал» не является для футболистов приоритетом при переходе»

    Бывший нападающий «Арсенала» Тьерри Анри выразил мнение, что лондонский клуб не является для футболистов приоритетом при переходе.

    «Говорят, что у «Арсенала» все хорошо с финансами, что клуб может соревноваться с конкурентами на трансферном рынке. Но когда начинается сезон, оказывается все наоборот. Где здесь правда?

    Остается ли «Арсенал» приоритетом для игроков? Если топ-игрок доступен, может ли клуб за него биться на трансферном рынке? Хочет ли сам игрок в стан «канониров»? На мой взгляд, «Арсенал» не является для футболистов приоритетом», – сказал Анри.

    Источник: Skysports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.08.2016 13:52
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +339

      babenko1977 15 августа 2016, 23:01

      давно уже

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11