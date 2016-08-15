Самедов: «Пейчинович говорит, что в моменте с удалением ничего не было»

Нападающий «Локомотива» Александр Самедов прокомментировал момент с удалением Неманьи Пейчиновича в матче против «Терека» (1:1).

«Красная карточка Пейчиновича – спорная. Нема говорит, что ничего не было, Иванов – что его спровоцировали. Сложно об этом судить. Увезли из Грозного ничью, но нам хотелось большего», – заявил Самедов.