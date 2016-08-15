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    Самедов: «Пейчинович говорит, что в моменте с удалением ничего не было»

    Нападающий «Локомотива» Александр Самедов прокомментировал момент с удалением Неманьи Пейчиновича в матче против «Терека» (1:1).

    «Красная карточка Пейчиновича – спорная. Нема говорит, что ничего не было, Иванов – что его спровоцировали. Сложно об этом судить. Увезли из Грозного ничью, но нам хотелось большего», – заявил Самедов.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    15.08.2016 00:34
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +76

      takca 15 августа 2016, 10:13

      Вторую карточку дали за разговоры .Не орал бы на всю арену причем матом все бы кончилось свободным ударом и дальше играли бы в полном составе и наверняка дожали бы Терек.

      -1
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      Рейтинг: +279

      TERIA-76 15 августа 2016, 09:39

      Первый эпизод был игровой-Пейчинович сам наткнулся на Иванова. За такое вторую желтую не дают! Комментаторы по ходу матч вообще не смотрят.

      4
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 > TERIA-76 15 августа 2016, 18:18

      Три комментатора, и вообще никто!!! не понимает в чём дело!Моссаковский так вообще бездарь...

      1
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      Рейтинг: +519

      Dammit 15 августа 2016, 01:15

      Естественно. Все на повторе видели то, что произошло, глаза у всех есть.
      Что вытворил судья, удалив не того человека - очень странно.

      5
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      Рейтинг: +519

      Dammit > vvv246 15 августа 2016, 19:43

      Ну это ладно ещё. Но Иванов-то на поле остался , хотя удар ногой в неигровом эпизоде - чистейшая красная, прямая причём.

      0
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