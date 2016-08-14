Черчесов: «Я против лимита, который есть сейчас»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился своим мнением о лимите на легионеров, который действует в Премьер-лиге.

«Когда в прошлом году объявили, что лимит будет «10+15», я обрадовался. Сказал: пусть будет даже «9+16», «8+17», разницы нет. Когда 10 легионеров, то максимум будет их 160. 161-й не разрешается. Значит команда из десяти будет выбирать тех, кто может помочь. Есть конкуренция определенная.

А если лимит «6+5», то клуб может двадцать иностранцев иметь, а играть будут шесть, как в «Рубине» сейчас», – сказал Черчесов в эфире радио «Маяк».