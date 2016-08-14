Моуринью: «Я не пойму, почему Ибрагимовичу до сих пор не дали «Золотой мяч»

И вправду не понятно! Игрок уже выиграл трофей в Англии, в 6-й по счету стране в которой играл, осталось АПЛ и Бундеслига, и всё, 5 топ чемпионатов покорены (но понятно что не успеет, в силу возраста, но всё же...) а кто то всю карьеру др*чит в чемпе Испании с одной командой, боясь перейти в другую команду, таким и дают ЗМ)))
Да и ладно что ЛЧ не выигрывал, по мне так Гора кубков из разных турниров и разных стран, вполне затмивает "ушастого"!!!
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал игру нападающего Златана Ибрагимовича в матче против «Борнмута» (3:1).
«Не пойму, почему Ибрагимович до сих пор не выигрывал «Золотой мяч». С другой стороны, он сейчас об этом не думает, а хочет выиграть АПЛ. Этот парень, он гораздо больше, чем просто игрок. На протяжении следующих сезонов он принесет огромную пользу команде», – заявил Моуринью.