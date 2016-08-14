Моуринью: «Я не пойму, почему Ибрагимовичу до сих пор не дали «Золотой мяч»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал игру нападающего Златана Ибрагимовича в матче против «Борнмута» (3:1).

«Не пойму, почему Ибрагимович до сих пор не выигрывал «Золотой мяч». С другой стороны, он сейчас об этом не думает, а хочет выиграть АПЛ. Этот парень, он гораздо больше, чем просто игрок. На протяжении следующих сезонов он принесет огромную пользу команде», – заявил Моуринью.