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    Моуринью: «Я не пойму, почему Ибрагимовичу до сих пор не дали «Золотой мяч»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал игру нападающего Златана Ибрагимовича в матче против «Борнмута» (3:1).

    «Не пойму, почему Ибрагимович до сих пор не выигрывал «Золотой мяч». С другой стороны, он сейчас об этом не думает, а хочет выиграть АПЛ. Этот парень, он гораздо больше, чем просто игрок. На протяжении следующих сезонов он принесет огромную пользу команде», – заявил Моуринью.

    Источник: BBC

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    14.08.2016 19:10
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    Комментарии4
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      Рейтинг: -21

      MUFC_2000 15 августа 2016, 12:42

      И вправду не понятно! Игрок уже выиграл трофей в Англии, в 6-й по счету стране в которой играл, осталось АПЛ и Бундеслига, и всё, 5 топ чемпионатов покорены (но понятно что не успеет, в силу возраста, но всё же...) а кто то всю карьеру др*чит в чемпе Испании с одной командой, боясь перейти в другую команду, таким и дают ЗМ)))
      Да и ладно что ЛЧ не выигрывал, по мне так Гора кубков из разных турниров и разных стран, вполне затмивает "ушастого"!!!

      0
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      Рейтинг: +47

      89388900185 14 августа 2016, 20:34

      Я тоже

      0
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      Рейтинг: +342

      Nikita Suarez 14 августа 2016, 19:50

      Золотой мяч ещё не заслужил быть у Ибры)

      6
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      Рейтинг: +1126

      richi 14 августа 2016, 19:15

      Будет лучшим за сезон - дадут.

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