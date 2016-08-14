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    Червиченко: «Аленичев? Как можно было доверить «Спартак» человеку, до этого вылетевшему со своей командой в ФНЛ?»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением об уходе с поста главного тренера красно-белых Дмитрия Аленичева.

    «Увольнение Аленичева напрашивалось еще в конце прошлого сезона. Я и ранее говорил, что ему еще рано тренировать такую команду. Вообще не понял, как «Спартак» доверили специалисту, который перед приходом в команду вылетел со своим предыдущим коллективом в ФНЛ. Такое, наверное, впервые в истории нашего чемпионата произошло», – сказал Червиченко.

    Источник: Rusfootball.info

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    14.08.2016 15:18
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +215

      iuda 15 августа 2016, 10:03

      Червиченко? Это тот боров, кто Спартак и развалил!

      1
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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 14 августа 2016, 18:52

      Аленичева ставили на пост главного, потому что он на 100% несет в себе спартаковский дух. То, что не получилось? Наверное, маловато тренерского опыта, нужно было быть жестче с игроками, а так время покажет, как человек, он мне очень импонирует.

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      Рейтинг: +6585

      maior-60 14 августа 2016, 18:31

      Вот Гад! Когда он только заткнется.

      1
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      Рейтинг: +2250

      kvm 14 августа 2016, 18:12

      жиробас опять тявкает

      0
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      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 14 августа 2016, 17:53

      Умник нашелся. Чаще дзюбы статьи с ним пошли.

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      Рейтинг: +71

      brutus6666 14 августа 2016, 17:01

      По моему о доверии к кому либо в жизни посдедний человек , кого об этом можно спросить и есть Червиченко ...теоретик блин с "горящей шапкой"

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      Рейтинг: +699

      тётя ASYA 14 августа 2016, 16:39

      некоторые Аленили потому что, как и Валерили - он наш , он красно-белый!!!!!

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      Рейтинг: +826

      Grag 14 августа 2016, 16:05

      опять этот... субъект рот открывает.

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      Рейтинг: +319

      семенчик 14 августа 2016, 15:51

      да ты развалил Спартак

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      Рейтинг: +300

      Zeff > семенчик 14 августа 2016, 23:06

      А было чего разваливать?

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      Рейтинг: +5175

      Каратель > Zeff 15 августа 2016, 04:02

      иди займись внекласным чтением,хватит за компьютером сидеть,скоро 1 сентября

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      Рейтинг: +300

      Zeff > Каратель 17 августа 2016, 00:38

      Ты полный идиот.

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      Рейтинг: +5175

      Каратель 14 августа 2016, 15:36

      а как чевиченку до вью допускать ,особенно о спартаке,который он сам и угробил?

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