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    Червиченко: «Если Бердыев придет в «Спартак», то уже как минимум в следующем сезоне команда будет с трофеем»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко выразил мнение, что с приходом Курбана Бердыева на пост наставника красно-белых московский клуб в ближайшее время сможет завоевать трофей.

    «Бердыев – это победы? Думаю, если он придет в «Спартак», то уже как минимум в следующем сезоне у команды будет либо Кубок России, либо золотые медали чемпионата. Не уверен, что прямо сразу они придут к чемпионству, но трофей в этом сезоне возможен, а в следующем – шансы будут еще выше», – сказал Червиченко.

    Источник: Rusfootball.info

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    14.08.2016 13:19
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +11214

      alp 14 августа 2016, 19:05

      ставки снижены ))) уже треп о следущем сезоне ))) только червиченко не догоняет, что бердыева выпрут уже в этом сезоне

      0
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    • ...
      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 14 августа 2016, 18:42

      Бердыев свои победы еще одержит, только бы ему не мешали всячески советчики, вроде тебя.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3021

      Dgad 14 августа 2016, 18:03

      Когда уже закончится эта эпопея про Спам и Байрам

      0
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      Рейтинг: +27

      Ужас Мудко 14 августа 2016, 15:12

      Сказки,маленькой свинки.

      -1
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