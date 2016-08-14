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    «Локомотив» не может вылететь на матч с «Тереком»

    Футболисты «Локомотива» не могут вылететь на матч 3-го тура РФПЛ против «Терека» из-за проблем с самолетом. Напомним, встреча должна пройти сегодня на стадионе «Ахмат-Арена» и начаться в 20:30 по московскому времени.

    «Локомотив» не может вылететь из аэропорта Внуково. Вылет был запланирован на 10:00 по московскому времени. Борт «Газпромавиа» – перевозчика клуба – оказался неисправен, и сейчас речь идет о его замене. Команда в полном составе на борту ожидает развития событий», – заявил источник, близкий к ситуации.

    Источник: Р-Спорт

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    14.08.2016 13:11
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +6078

      subbotaspartak 14 августа 2016, 18:29

      Чтоб не повторилась муть
      Готовьтесь в обратный путь
      Заранее и с азартом,
      возьмите билеты в плацкарту

      0
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      Рейтинг: +3928

      Kollljan 14 августа 2016, 18:26

      Технарь светит, если не прилетят.

      0
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      Рейтинг: +88

      Valera-Verim 14 августа 2016, 16:41

      Смородская сломала, подставу лепила, злопамятная стерва.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 14 августа 2016, 14:39

      А паровоз на что им дан???

      5
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      Рейтинг: +97

      serzhio1 14 августа 2016, 14:36

      Зато в ФНЛ может)) шутка

      -2
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      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 14 августа 2016, 14:36

      По регламенту должны были еще вчера вылететь. Техническое поражение 3-0. Локомотив сам виноват.

      2
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      Рейтинг: +26

      World_football 14 августа 2016, 14:35

      Да он уже давно в грозном,это у новостников с головой неполадки

      1
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      Рейтинг: +651

      gunstilzit 14 августа 2016, 14:31

      Хорошее начало,блин!

      0
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      Рейтинг: +222

      ДЖУZ 14 августа 2016, 14:22

      Локо должно поездом прибывать, причём тут самолёты))

      2
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 14 августа 2016, 13:57

      Да 0-3 им ставьте сразу...продуют полюбому;-)

      -3
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      Рейтинг: +6849

      Антибиотик > Lev Aleks 14 августа 2016, 14:02

      Ну, тут два варианта, или ты школьник ещё, или необразованный взрослый болван)

      3
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