«Милан» предъявил «Бока Хуниорс» ультиматум по трансферу Бетанкура

«Милан» намерен до закрытия летнего трансферного окна осуществить сделку по покупке у «Бока Хиниорс» полузащитника Родриго Бетанкура. Миланский клуб поставил перед аргентинцами ультиматум, что клуб должен дать свое решение в ближайшее время или сделка не состоится.

«Милан» предлагает за 19-летнего игрока 12 миллионов евро и плюс 3 миллиона в виде бонусов. При этом «Ювентус» имеет опцию покупки футболиста за 9,4 миллиона, которая должна быть активирована до 20 апреля 2017 года.