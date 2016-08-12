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    Бауса провел встречу с Месси и Маскерано

    Наставник сборной Аргентины Эдгардо Бауса провел встречу с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси. Также специалист пообщался с защитником каталонского клуба Хавьером Маскерано.

    «Мы не говорили с Месси о его возможном возвращении в национальную команду. Это был просто разговор о футболе. Я вновь позвоню ему в ближайшие дни», – сказал он.

    Ранее Бауса говорил, что не собирается убеждать Месси вернуться в состав национальной команды.

    Источник: Marca

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    12.08.2016 07:27
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    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: -130

      калач 12 августа 2016, 11:39

      сделать Месси играющим тренером сборной, вернуть Тевеса == одни вины

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +124

      marshal9 12 августа 2016, 11:04

      должен вернутся

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +92

      rusti2006 12 августа 2016, 09:01

      Погорячился вернется

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1257

      Romantic2010 12 августа 2016, 08:35

      хм

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17365

      Garrincha58 12 августа 2016, 08:22

      вернется

      0
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