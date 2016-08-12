Бауса провел встречу с Месси и Маскерано

Наставник сборной Аргентины Эдгардо Бауса провел встречу с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси. Также специалист пообщался с защитником каталонского клуба Хавьером Маскерано.

«Мы не говорили с Месси о его возможном возвращении в национальную команду. Это был просто разговор о футболе. Я вновь позвоню ему в ближайшие дни», – сказал он.



Ранее Бауса говорил, что не собирается убеждать Месси вернуться в состав национальной команды.