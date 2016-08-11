Черчесов: «Петиция о роспуске сборной говорит, что болельщик неравнодушен»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказал мнение о петиции по роспуску национальной команды, которая была создана после провала подопечных Леонида Слуцкого на Евро-2016.

«Эмоции понемногу стихают. А петиция эта говорит о том, что болельщик неравнодушен. Это месседж нам, чтобы правильно проанализировать то, что было, и сделать максимально правильные выводы, чтобы болельщика удовлетворять», – сказал Черчесов.

Напомним, что петиция была создана Артемом Хасановым и собрала 948 тысяч подписей.