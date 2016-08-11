Луческу не намерен отпускать Кришито из «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу не намерен расставаться в летнее трансферное окно с защитником Доменико Кришито. Об этом рассказал агент итальянского футболиста Андреа Д'Амико. Напомним, ранее сообщалось, что Кришито готов приобрести «Наполи».

«Новости о трансфере Кришито в «Наполи» появляются каждый год, но переход так и не был осуществлен. Новым наставником «Зенита» стал Мирча Луческу, который не намерен расставаться с Доменико, так как считает его одним из лучших игроков команды. Кришито – очень универсальный игрок, способный сыграть на любой позиции в защите», – цитирует агента Radio Crc.