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    Кураньи: «Мои поздравления сборной России. Черчесов – отличный тренер»

    Бывший нападающий сборной Германии Кевин Кураньи прокомментировал назначение Станислава Черчесова на пост главного тренера сборной России. Напомним, что 34-летний форвард выступал под руководством Черчесова в московском «Динамо».

    «Мои поздравления сборной! Станислав Черчесов – отличный тренер!», – сообщил Кураньи.

    Источник: Twitter

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    11.08.2016 20:34
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +30

      Виктор_RnD 12 августа 2016, 10:18

      поживём увидим)

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