Кураньи: «Мои поздравления сборной России. Черчесов – отличный тренер»

Бывший нападающий сборной Германии Кевин Кураньи прокомментировал назначение Станислава Черчесова на пост главного тренера сборной России. Напомним, что 34-летний форвард выступал под руководством Черчесова в московском «Динамо».

«Мои поздравления сборной! Станислав Черчесов – отличный тренер!», – сообщил Кураньи.