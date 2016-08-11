Кураньи: «Мои поздравления сборной России. Черчесов – отличный тренер»

поживём увидим)
Бывший нападающий сборной Германии Кевин Кураньи прокомментировал назначение Станислава Черчесова на пост главного тренера сборной России. Напомним, что 34-летний форвард выступал под руководством Черчесова в московском «Динамо».
«Мои поздравления сборной! Станислав Черчесов – отличный тренер!», – сообщил Кураньи.
Мои поздравления сборной! Станислав Черчесов отличный тренер!— Kevin Kuranyi (@KK22official) 11 августа 2016 г.
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Gratuliere Sbornaja – Stanislaw Tschertschessow... https://t.co/c3vmXqtBUb