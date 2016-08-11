Переходу Кришито в «Наполи» препятствует высокая зарплата игрока

«Наполи», ведущий поиск игрока в оборонительную линию, все еще рассматривает на эту роль защитника «Зенита» Доменико Кришито. Тем не менее, переход 29-летнего футболиста в неаполитанский клуб в текущее трансферное окно маловероятен.

Сообщается, что основным препятствием является нынешняя зарплата итальянца в петербургском клубе. Отметим, что трансферная стоимость самого Кришито не так уж и велика – всего шесть миллионов евро. На днях в СМИ появилась информация, что сине-бело-голубые отказались от идеи продажи игрока и отклонили предложение «адзурри» по причине того, что главный тренер Мирча Луческу видит в нем игрока основного состава в нынешнем сезоне.

В прошлом розыгрыше РФПЛ Кришито записал в свой актив один забитый мяч в 23-х поединках.