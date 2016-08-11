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    Витсель: «Сборная России может играть лучше, чем на Евро, при наличии должных мотивации и желания»

    Хавбек «Зенита» Аксель Витсель поделился мнением о провальном выступлении сборной России на чемпионате Европы-2016. 27-летний игрок отметил, что результат, показанный подопечными Леонида Слуцкого во Франции, не соответствует уровню игроков национальной команды.

    – Ваша и наша сборные на Евро пострадали от команды Уэльса. Понятно, почему россияне им уступили, но почему вы им проиграли? Вы ведь сильнее.

    – Конечно, на бумаге перед матчем все выглядит иначе. Я не хочу оправдываться, ссылаясь на неудачу. Думаю, мы не были на необходимом для игры уровне.

    – А знаете, почему мы проиграли? Слуцкий сделал странный выбор, опирался на молодых игроков ЦСКА, оставляя в запасе опытных бойцов...

    – Я тоже не понял, почему они показали худший в группе результат. Ведь эта команда состоит из очень хороших игроков. Может быть, им тоже нужны перемены. Я лично считаю, что нужно доверять молодым игрокам. В бельгийской команде, например, довольно много талантов.

    – Сборная России может играть лучше или показала свой истинный уровень на Евро?

    – Я думаю, что вы можете играть гораздо лучше. Просто нужно больше мотивации и желания. И, несомненно, у вашей команды есть все необходимые качества, чтобы показать гораздо более достойную игру, нежели та, что вы продемонстрировали на Евро.

    Источник: Р-Спорт

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    11.08.2016 12:10
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 11 августа 2016, 21:34

      О какой еще мотивации можно говорить, если играют миллиардеры (по российским деньгам)! Чем их еще можно мотивировать, если у них все есть, а чего нет-купят?

      1
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      Рейтинг: +17365

      Garrincha58 11 августа 2016, 14:44

      а сборная Бельгии может играть еще лучше при наличии должных мотивации и желания все остальное у них есть в отличии от нашей сборной нет игроков и нет особого желания

      -2
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 11 августа 2016, 13:59

      еслиб мудко был министром спорта бельги..я б посмотрел на вашу мотивацию..

      0
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 11 августа 2016, 13:19

      Все необходимые качества?

      0
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      Рейтинг: +44

      AlMann 11 августа 2016, 12:38

      "Просто нужно больше мотивации и желания."
      Именно, Аксель, именно.

      2
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 11 августа 2016, 12:29

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А я мог стать президентом при наличии,при наличии,при наличии...

      -5
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      Рейтинг: +157

      ADmira1 11 августа 2016, 12:15

      Куда уж лучше!?

      -2
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