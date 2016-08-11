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    Геркус: «Я понимаю важность традиций в футболе»

    Илья Геркус обратился к болельщикам, футболистам и тренерскому штабу «Локомотива». Напомним, что вчера Геркус сменил Ольгу Смородскую на должности президента клуба.

    «Дорогие друзья!

    С сегодняшнего дня я с гордостью приступаю к работе в футбольном клубе «Локомотив» – клубе с потрясающей историей, великим наследием и особенными болельщиками.

    На любого, кто приступает к работе в «Локомотиве», накладывается огромная ответственность, и я в полной мере осознаю ее. Мне известно об ожиданиях и надеждах болельщиков, и я готов приложить все усилия для того, чтобы оправдать их.

    Я понимаю важность традиций в футболе. Ветераны и сотрудники клуба, внесшие неоценимый вклад в развитие «Локомотива», должны быть всегда рядом, их судьба – это и судьба самого клуба. Для меня будет огромной честью работать рядом с такими людьми.

    «Локомотив» – это не только команда РФПЛ, но и чемпион молодежного первенства, одна из сильнейших академий страны. Выстраивание системы, при которой талантливая молодежь будет оставаться в клубе, усиливая основной состав, является одним из приоритетов моей работы.

    Клуб входит в семью российских железных дорог и должен стать флагманом, лицом одной из системообразующих российских отраслей. «Локомотив» должен быть гордостью РЖД, в том числе успешным коммерческим проектом самого высокого уровня.

    Искренне ваш, Илья Геркус», – сказал он.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    11.08.2016 11:39
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +897

      loko-the_best 11 августа 2016, 23:52

      Локомотив станет чемпионом при Геркусе, инфа сотка)

      0
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      Рейтинг: +16

      Мирошечка 11 августа 2016, 16:51

      Прям как на партсобрании. Так лозунгами и чешет. Если бы еще с такой же гордостью и в футболе разбирался - было бы прям как на .......... партсобрании.

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      Рейтинг: +2888

      absent32 11 августа 2016, 12:18

      Все будет хорошо)))

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      Рейтинг: +62

      footballforeverNN 11 августа 2016, 11:45

      Дай бы Бог

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