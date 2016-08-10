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    «Локомотив»: «Смородская сама приняла решение уйти из клуба»

    Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков подчеркнул, что Ольга Смородская сама приняла решение об уходе с поста президента московского клуба.

    «Наш совет директоров с большим уважением относится к Ольге Смородской, к результатам, которых при ней добился клуб. Но она долгое время работала в клубе, и это прежде всего было ее решение. А клуб удовлетворил заявление Ольги Юрьевны. Понимаете, когда долгое время работаешь в одном месте, надо, наверное, что-то менять», – сказал Мещеряков.

    Источник: Р-Спорт

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    10.08.2016 14:27
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +361

      sergan113 10 августа 2016, 19:09

      Ну и ладно, пусть уходит. И как можно дальше, да просто пусть идет в жо..у.

      0
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      Рейтинг: +90

      Romashin 10 августа 2016, 17:45

      Видимо появилась другая золотая жила )))

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 10 августа 2016, 17:23

      Я думаю, что Ольга Смородская без хорошей работа не останется. Опыт
      работы сыграет свою роль. Желаю О. Смородской успехов в работе.

      -1
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 10 августа 2016, 16:13

      видать казна совсем истощилась.. не тянет паровоз уже оленьку вместе с родственниками, хахалями, и прихлебателями.. как говориться - баба с возу ,паровозу легче!

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