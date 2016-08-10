«Ювентус» планирует бесплатно заполучить Витселя следующим летом

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель не перейдет в нынешнее трансферное окно в «Ювентус».

Итальянский клуб не готов платить за бельгийца больше 15 миллионов евро, что не устраивает сине-бело-голубых.

Отмечается, что «Ювентус» намерен заполучить 27-летнего хавбека, когда истечет срок его контракта с «Зенитом». Руководство туринцев уже достигло устой договоренности с Витселем о том, что тот перейдет в их клуб следующим летом.