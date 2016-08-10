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    «Ювентус» планирует бесплатно заполучить Витселя следующим летом

    Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель не перейдет в нынешнее трансферное окно в «Ювентус».

    Итальянский клуб не готов платить за бельгийца больше 15 миллионов евро, что не устраивает сине-бело-голубых.

    Отмечается, что «Ювентус» намерен заполучить 27-летнего хавбека, когда истечет срок его контракта с «Зенитом». Руководство туринцев уже достигло устой договоренности с Витселем о том, что тот перейдет в их клуб следующим летом.

    Источник: Corrieredellosport

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    10.08.2016 13:58
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +6979

      1bear 10 августа 2016, 21:12

      ...я наверное что-то не понимаю...
      ...что значит "игрок не хочет переходить в другой клуб"???...
      ...столько было хороших предложений по Витселю !?...
      ...продайте его в Эвертон и конец!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 10 августа 2016, 20:04

      Юве красавцы! Погбу за реккордные деньги отдали, Витселя бесплатно!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 10 августа 2016, 19:51

      Да

      0
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      Рейтинг: +500

      Juve1897 10 августа 2016, 18:34

      Браво руководство Юве. Аплодирую стоя! Вот это селекция!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: 0

      Андрей Владимирович 10 августа 2016, 17:31

      продать в челси!!! андрюша с миллерлом кореша думаю договорятся!!!как аршавина держат, не хотел играть в питере и начал игру гасить так и этот типок ща делает! а в ювентус может уйти потому что им нету конкурентов и не предвидется

      0
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      Рейтинг: +2634

      swot1205 10 августа 2016, 16:28

      Вот вам и легионер. Как овца поступил

      1
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 10 августа 2016, 16:15

      Неужели на скамейку посадят на полгода?

      0
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      Рейтинг: +216

      Daxa09 10 августа 2016, 15:58

      Вот это зинит лохонеться если даром уйдёт )))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 10 августа 2016, 15:16

      Вот это правильно так делать, когда клуб деньги большие просит,когда контракт уже истекает, а сам игрок варианты перебирает и мечится, где ему будет лучше.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +158

      dimon2602 10 августа 2016, 14:51

      Красавцы)

      4
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