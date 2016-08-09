Насри может стать игроком «Спартака»

Полузащитник «Манчестер Сити» Самир Насри во время летнего трансферного окна может перейти в «Спартак». По информации источника, тренерский штаб «горожан» не рассчитывает на хавбека в предстоящем сезоне и готово расстаться с ним. Ранее футболист не был включен в клубную заявку на матчи Лиги чемпионов.

По данным Transfermarkt, стоимость Насри оценивается в 15 миллионов евро. В прошедшем сезоне полузащитник провел за «Манчестер Сити» в АПЛ 12 матчей, в которых забил два гола.