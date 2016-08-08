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    Бубнов: «Оренбург» забил ЦСКА чистый гол»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал игру ЦСКА в матче с «Оренбургом» (1:0) в рамках 2-го тура РФПЛ.

    «На игру серьезно повлияли погода и синтетическое покрытие: всегда очень тяжело играть в таких условиях. «Оренбург» выглядел достойно и играл с действующим чемпионом если не на равных, то близко к этому. На протяжении большей части матча они грамотно держали оборону, да и вообще знатно потрепали нервы ЦСКА.

    Армейцы не имели подавляющего преимущества по ходу матча. Видно, что ЦСКА на старте сезона играет далеко не так остро в атаке, как играл раньше при Думбия и Мусе. С их уходом атака ЦСКА потеряла в вариативности. Не сомневаюсь, что Траоре будет забивать, но на быстрые контратаки и забросы красно-синим рассчитывать больше не приходится.


    На ход поединка мог повлиять удар Анзора Санаи после углового — на мой взгляд, «Оренбург» забил чистый гол. Со всех ракурсов видно, что Акинфеев выгребает мяч из-под себя. Неслучайно Саная радовался… Этот гол мог серьезно повлиять на сценарий поединка — «Оренбургу» было бы проще», – заявил Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    08.08.2016 11:52
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    Комментарии24
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    • ...
      Рейтинг: +126

      Dobroe Teplo za CSKA 9 августа 2016, 21:25

      Бубен слепой

      0
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    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 8 августа 2016, 19:21

      Бубен готовится стать главным судьёй на поле. Экспертом не признали.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +76

      takca 8 августа 2016, 19:02

      Ну что торгаши из лужи опять движутся к чемпионству.

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > takca 8 августа 2016, 19:23

      А причём здесь Спартак? или ты имеешь ввиду Зенит?

      0
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      ...
      Рейтинг: +76

      takca > vladimir-7 9 августа 2016, 13:12

      98% акций фк цска принадлежит торгово закупочной компании .Ей же до недавнего времени принадлежала небезизвестная ЛУЖА. А к рос.армии фк цска не имеет отношение с 2012 г.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 8 августа 2016, 18:44

      ЦСКА душил Оренбург всю игру, а Бубен этого не видел, во слепой. Вообще
      п.здить не мешки ворочить.

      -1
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 8 августа 2016, 17:31

      Бубнов подстраховался и добавил:"на мой взгляд"..
      Так что чем он там смотрел, куда смотрел??

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5175

      Каратель 8 августа 2016, 16:18

      кабинеты...решают все....

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1138

      Andrew01 8 августа 2016, 15:11

      Вот вам и принципиальное судейство в играх ЦСКА, что там в начале сезона обещали слуцкому судьи? Я что-то пропустил новость, что он извинялся перед ними..... Как я и думал, уже даже Левников может только языком трепать....

      3
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 8 августа 2016, 15:08

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ЦСКА никогда не искал сложных решений, а просто всегда покупал судей.

      -7
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      Рейтинг: +125

      dr.Dexter > ВРЕМЯ и СТЕКЛО 8 августа 2016, 16:09

      блещешь умом аутиста

      0
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      Рейтинг: +438

      gennadiy 8 августа 2016, 14:55

      ЦСКА тогда бы им ещё два влепил бы,и правилно бы сделал.

      1
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      Рейтинг: +5113

      hunta 8 августа 2016, 14:47

      Бубнов : Оренбург забил настолько чистый гол, что его необходимо засчитывать за два.....

      3
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