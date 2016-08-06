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    Ибрагимович: «Суперкубок Англии станет первым трофеем, который мы привезем домой»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович в преддверии матча за Суперкубок Англии против «Лестера» выразил мнение, что «красные дьяволы» сумеют добыть победу.

    «Суперкубок Англии станет первым трофеем, который мы привезем домой. Один матч – один трофей. На моем счету уже 30 выигранных кубков, но этого мало. Я не буду удовлетворен, пока не выиграю все.

    Я хочу выигрывать все и не терять зря времени – такова моя философия. Так же должен делать такой большой клуб, как «Манчестер Юнайтед», – сказал Ибрагимович.

    Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»

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    06.08.2016 15:28
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 6 августа 2016, 19:17

      при всем уважении к лестеру мю должен выйграть

      0
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    • ...
      Рейтинг: +102

      Ker0s 6 августа 2016, 18:29

      Немного бесит его самоуверенность.

      1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 6 августа 2016, 15:57

      Не говори, Златан, "гоп", пока не перепрыгнешь!

      1
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      Рейтинг: +29

      Vladimir2308 6 августа 2016, 15:46

      коротко и ясно

      -1
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