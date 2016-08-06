Моуринью: «МЮ» хочет приобрести очень хорошего полузащитника»

Перевели неправильно.
На сайте МЮ написано "We brought Micki here, a player whose quality we know".
Речь про Мхитаряна, а не про Миши Батшуайи.
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью подвел итоги летней трансферной кампании для своей команды.
«Я думаю, мы провели хорошее трансферное окно. Мы приняли решение приобрести лишь четырех человек, а не десять. Купили тех, кто действительно соответствует уровню «Манчестер Юнайтед». Мы хотим улучшить нашу команду.
Мы заполучили молодого центрального защитника, которому нужно время, чтобы стать игроком топ-уровня. У него есть потенциал, и мы верим в него. Приобрели Батшуайи – очень качественного футболиста, хорошо нам знакомого. Подписали супер нападающего и теперь хотим купить очень хорошего полузащитника. Я доволен сбалансированностью состава и теми усилиями, которые приложил клуб», – сказал Моуринью.