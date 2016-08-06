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    Моуринью: «МЮ» хочет приобрести очень хорошего полузащитника»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью подвел итоги летней трансферной кампании для своей команды.

    «Я думаю, мы провели хорошее трансферное окно. Мы приняли решение приобрести лишь четырех человек, а не десять. Купили тех, кто действительно соответствует уровню «Манчестер Юнайтед». Мы хотим улучшить нашу команду.

    Мы заполучили молодого центрального защитника, которому нужно время, чтобы стать игроком топ-уровня. У него есть потенциал, и мы верим в него. Приобрели Батшуайи – очень качественного футболиста, хорошо нам знакомого. Подписали супер нападающего и теперь хотим купить очень хорошего полузащитника. Я доволен сбалансированностью состава и теми усилиями, которые приложил клуб», – сказал Моуринью.

    Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»

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    06.08.2016 06:51
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +716

      Fju-2 6 августа 2016, 10:30

      Перевели неправильно.
      На сайте МЮ написано "We brought Micki here, a player whose quality we know".
      Речь про Мхитаряна, а не про Миши Батшуайи.

      1
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      Рейтинг: +2141

      diadushka > Fju-2 6 августа 2016, 11:52

      все нормально, это же бомбардир)))

      0
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      Рейтинг: +14

      Prizha1993 6 августа 2016, 09:00

      Батшуайи купил Челси! Что курили с утра?

      3
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      Рейтинг: +187

      armen10 6 августа 2016, 08:31

      Какого нахрен Батшауай??? Сбрендили совсем???

      2
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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 6 августа 2016, 08:10

      интересно будет посмотреть на МЮ при Мауре. МЮ почему-то не нравился мне последние годы, даже какое-то отвращение из-за всяких судейских "подыгрываний". Но Маура уважаю как тренер. В общем интересно очень посмотреть на АПЛ в этом сезоне. Клопп, Маур, Гвардиола, Конте, Венгер, Раньери... Должна быть тренерская заруба еще та ) За это я люблю АПЛ! Тут нет фаворитов, в отличии от Испании, Германии, Франции.

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      Рейтинг: +997

      egrrr 6 августа 2016, 07:02

      Поглядим

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 6 августа 2016, 06:54

      Теперь, только вперед!

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