Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бонуччи и Хедира приступили к тренировкам в общей группе «Ювентуса»

    Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи и хавбек Сами Хедира приступили к тренировкам наравне с остальными игроками «бьянконери». Отметим, что 29-летний немец вернулся в общую группу по завершении восстановления от травмы приводящей мышцы бедра.

    Сообщается, что оба игрока смогут принять участие в товарищеском поединке против «Вест Хэма» в ближайшее воскресенье.

    В минувшем розыгрыше Серии А Хедира провел 20 встреч, записав на свой счет пять забитых мячей и четыре голевые передачи. Бонуччи отметился тремя голами и двумя результативными передачами в 36 матчах.

    Источник: ФК «Ювентус»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.08.2016 01:42
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11