Кононов: «Партизани» – серьезный соперник, подойдем к матчам сконцентрированными»

Главный тренер «Краснодара» Олег Кононов прокомментировал результаты жеребьевки четвертого раунда Лиги Европы. Напомним, что российская команда сыграет с «Партизани» из Албании.

«Для нас эти матчи очень важны, поскольку по их итогам решится, пройдем ли мы в групповой этап Лиги Европы или нет. Мне довелось посмотреть все 90 минут матча «Партизани» в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов против клуба «Зальцбург», который проходил в Австрии. Меня очень впечатлила игра албанской команды, особенно во втором тайме, когда она доминировала на поле, и хозяева, как мне показалось, пребывали в легком недоумении, поскольку ничего не могли поделать с соперниками.

В составе «Партизани» имеются весьма сильные легионеры, да и местные игроки – футболисты тоже вполне квалифицированные. Достаточно вспомнить, что на недавнем Евро сборная Албании смотрелась очень даже достойно, и это красноречиво говорит об уровне футбола в этой стране в целом. Так что считаю, что нам достался серьезный соперник, и мы будем стараться подойти к этим важным матчам предельно сконцентрированными», – сказал Кононов.