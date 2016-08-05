Мутко: «Новая сборная России будет создана из неравнодушных игроков»

Министр спорта РФ Виталий Мутко заявил, что РФС не влияет на состав сборной России, но обновленная национальная команда будет строиться из неравнодушных к стране футболистов.

«РФС не влияет на состав команды – это прерогатива тренера. Все условия для сборной были созданы. Как РФС может влиять? У некоторых сборных, у Германии, например, есть генеральный менеджер.

Мы будем думать на эту тему. Сборная будет создана на основе тех игроков, у которых будет желание, даже если их класс будет ниже. Главное — не должно быть стыдно перед болельщиками», – сказал Мутко.