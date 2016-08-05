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  • Мутко: «Новая сборная России будет создана из неравнодушных игроков»

Мутко: «Новая сборная России будет создана из неравнодушных игроков»

5 августа 2016, 13:36
22

Министр спорта РФ Виталий Мутко заявил, что РФС не влияет на состав сборной России, но обновленная национальная команда будет строиться из неравнодушных к стране футболистов.

«РФС не влияет на состав команды – это прерогатива тренера. Все условия для сборной были созданы. Как РФС может влиять? У некоторых сборных, у Германии, например, есть генеральный менеджер.

Мы будем думать на эту тему. Сборная будет создана на основе тех игроков, у которых будет желание, даже если их класс будет ниже. Главное — не должно быть стыдно перед болельщиками», – сказал Мутко.

Источник: Чемпионат.ком
Россия Россия Мутко Виталий
Комментарии (22)
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Hangeldi
1470393679
Вам нужен неравнодушный Мутко!!!
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ManUtd-Volgograd
1470394410
Министр спорта постоянно какую-то хрень говорит! Когда ж выгонят этот клоуна?!
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df44
1470394677
а они есть?
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кошмарик
1470395952
игроки неравнодушны только к одному ..к деньгам.. набрать сборную неравнодушных к стране будет проблематично..
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allexxx
1470396651
надо собрать старых игроков типа павлюченко и кержакова и работать с ними до 2018,на молодых пока надежды нет
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alp
1470397063
Знаем знаем - играшевич березуцкий кокорин мамаев дзюба и другие неравнодушные футболисты сборной России...
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Молчуновский
1470397330
Мудко, не тебе рассуждать какая будет сборная.
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Zubo
1470397672
Сборная может быть собрана из неравнодушных игроков только если не будет лимита, пока есть лимит все игроки будут равнодушны, как они и были всегда, потому что лимит гарантирует зароботок в клубе который сделает любого игрока равнодушным к сборной
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Sir_Barclays
1470398234
Нужно платить не просто за сыгранный матч,а за каждый забитый гол нападающим плата будет меньше всего так как у них шансы забить больше,а защитники за каждый гол будут получать больше чем нападающие,а вратарям нужно давать исполнять пенальти
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1470399411
Стратегия Мутко в футболе как у начинающего шахматиста. Мыслит не более двух ходов вперед. Если попал "на верх" по блату , то это ещё не говорит о гении в управлении.
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